Correa, novo reforço do Botafogo, chega aos Estados Unidos para o Mundial

O novo reforço do Botafogo, Joaquín Correa, se apresentou junto ao elenco do Glorioso para a disputa do Super Mundial de Clubes, nesta quarta-feira, 11. O argentino chegou a Santa Barbara, nos Estados Unidos, por volta das 19h10min (horário de Brasília), e foi recebido na concentração da equipe pelo treinador português, Renato Paiva.

Em imagens divulgadas pelo clube, “Tucu” Correa aparece vestindo a camisa 30 do Fogão. Já regularizado, ele está apto para estrear no próximo domingo, 15, contra o Seattle Sounders, em Seattle, no Estádio Lumem Field. O jogo será válido pela 1ª rodada da fase de grupos do torneio internacional.