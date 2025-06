Com festa da torcida, Botafogo embarca para o Mundial de Clubes

O time do Botafogo embarcou na noite deste domingo (8/6) para os Estados Unidos, onde vai disputar o Super Mundial de Clubes. Antes, porém, cerca de 200 torcedores fizeram festa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão. Assim, fizeram selfies e receberam autógrafos dos jogadores e do técnico Renato Paiva, festejado com gritos de “Mister”.

Com mudança prevista para Inglaterra, Igor Jesus é celebrado

Outro nome muito celebrado foi Igor Jesus. Afinal, o centroavante está em fase de despedida, já que, após a Copa de Clubes, passará a defender o Nottingham Forest, da Inglaterra.