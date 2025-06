Neymar é expulso e Santos perde para o Botafogo na Vila Belmiro

Astro, nervoso e reclamando de tudo, leva amarelo por falta e faz gol com a mão, levando vermelho. Pode ter feito seu último jogo no Santos / Crédito: Jogada 10

Santos e Botafogo se enfrentaram neste domingo (1/6), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Botafogo apresentando um futebol aquém do esperado, venceu por 1 a 0, gol de Artur aos 40 da etapa final. Mas o jogo foi marcado por um personagem central: Neymar. O astro do Santos fez um bom primeiro tempo, com lances de qualidade e quase fez golaço. No entanto, reclamou de um pênalti inexistente, criticou companheiros por não passarem a bola e discutiu com o árbitro, que o advertiu corretamente com cartão amarelo após uma falta dura em Jair. No segundo tempo, marcou um gol usando a mão. Assim, acabou expulso de forma justa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lance pode ter simbolizado o fim da sua segunda (e apagada) passagem pelo clube. Com contrato até 30 de junho, Neymar está suspenso e não poderá atuar na única partida do Santos antes do fim do vínculo, contra o Fortaleza. E opior:o Santos que eera melhor, com um amenos deu espaços para o Botafogo que, assim, chegou ao gol, A vitória deixa o Botafogo com 15 pontos, subindo na tabela. Já o Santos, com apenas 8 pontos, segue afundado na zona de rebaixamento. Neymar leva o Santos ao ataque O Santos teve menos posse de bola no primeiro tempo, mas mostrou mais objetividade, principalmente quando a bola passava por Neymar. O camisa 10 optava por toques rápidos para deixar os companheiros em condições de finalizar. Mas, em sua única jogada em que tentou o drible, pegou na intermediária, tirou dois e chutou para grande defesa de John, no melhor lance do primeiro tempo. Ney chegou a reclamar de colegas que não passavam a bola, preferindo finalizações ruins — como foi o caso de Rollheiser, em um dos lances. Uma outra foi com Escobar, que perdeu chance clara e poderia dar a bola ao 10, melhor colocado. Neymar, inclusive, reclamou bastante da arbitragem, principalmente após cometer uma falta dura em Jair, que lhe rendeu um cartão amarelo justo, segundo a maioria dos analistas. Mesmo assim, o camisa 10 protestou muito contra a decisão.

Botafogo com a bola, mas sem finalizar O Botafogo, por sua vez, tentou atacar mais pelos flancos, com os laterais Vitinho e Alex Telles — principalmente este último, que explorou bem o fato de Escobar estar improvisado na direita. Mesmo assim, o time não encontrou espaços nem meias articuladores para finalizar com perigo. A melhor chance alvinegra foi um chute de Alex Telles bloqueado pela zaga. E foi só. Igor Jesus, bem marcado e pouco produtivo fora da área, teve atuação discreta e não levou perigo ao gol santista. Só deu Santos no 2º tempo Na volta para o segundo tempo, o Santos voltou bem melhor. Passou a jogar mais pelos flancos e Barreal começou a aparecer na área e se tornou o jogador mais perigoso do time. Antes dos 20 minutos, o argentino tinha mandando uma na trave (parou por impedimento), cabeceou com perigo um cruzamento do lateral-esquerdo Souza e recebeu de Rollheiser e chutou para John fazer a defesa da partida. O Santos mandava no jogo e o Botafogo parecia que ainda estava curtindo o intervalo. Aos 26 foi a vez de Guilherme chutar raspando a trave. Ney expulso Neymar, que fazia segundo tempo apagado, foi expulso bobamente aos 29 minutos. Após cruzamento na área, o astro empurrou a bola com mão. Por qual motivo Ney? Afinal, você sabia que já tinha amarelo! Vacilou demais, mas saiu aplaudido (não merecia).