Artur Jorge exalta vitória do Botafogo sobre Fortaleza: "Equipe não se cansa de ganhar"

Técnico Artur Jorge comemora gol com Igor Jesus no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deu mais uma prova de força neste Campeonato Brasileiro e recuperou a liderança do torneio em grande estilo. No último sábado, 31, o Fogão venceu o Fortaleza por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, e reassumiu a ponta. A atuação agradou ao técnico português Artur Jorge. "Tem dois aspectos para realçar. Um deles é a nossa vitória, inteiramente justa, bem conseguida, muito merecida. Os rapazes fizeram uma primeira parte muito boa e conseguiram ser ainda melhores na segunda. Fizemos de fato um jogo de muito bom nível, diria de sentido único, contrariando um pouco daquilo que era a estratégia do nosso adversário, que me pareceu estar mais na expectativa, à espera de um erro nosso, de uma transição", iniciou o comandante do Glorioso.

O clube carioca foi superior ao Fortaleza. Com maior posse de bola, o Botafogo teve paciência até furar a defesa do rival. Aos 27 minutos da etapa final, Igor Jesus recebeu lançamento de Alexander Barboza e abriu o placar. Depois, aos 45, o atacante ficou cara a cara com João Ricardo, após passe de Marlon Freitas, e definiu o placar. "E depois exatamente isso, aquilo que é um coletivo que se uniu na missão, um coletivo que demonstrou mais uma vez a sua excelência. Ganhamos mais um jogo, muito importante, dentro daquilo que são os nossos princípios também, princípios de equipe, coletivos, princípios que fazem com que todos tenham um só objetivo e em busca de vitória e conseguimos essa vitória muito merecida", ponderou. "Continuar esse nosso caminho, com a parada agora para as seleções para depois podermos continuar outra vez porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar porque esta equipe não se cansa de ganhar e eu fico muito feliz quando isso acontece porque jogamos exatamente todos os jogos para ganhar", completou Artur Jorge.