"Vamos oscilar em alguns momentos", diz Breno Lopes após derrota do Fortaleza

“Temos um grupo experiente. Sabemos que o campeonato é assim e que vamos oscilar em alguns momentos. Em caso ainda estamos invictos. Então é levantar a cabeça, melhorar e no próximo jogo buscar a vitória”, disse em entrevista na beira do campo.

O revés do Fortaleza para o Botafogo na noite deste sábado, 31, no estádio Nilton Santos (RJ), marcou o fim da sequência de 12 jogos de invencibilidade da equipe cearense na temporada. Breno Lopes, atacante tricolor, disse após o jogo que o time “vai oscilar” em alguns momentos, mas que o grupo é experiente.

Ao analisar a atuação do Leão do Pici, Breno Lopes reconheceu que o time poderia ter jogado “um pouco mais” no primeiro tempo, mas ponderou a força do Botafogo como mandante e enfatizou que o campeonato ainda tem “muitos jogos pela frente”.

“Acho que no primeiro tempo a gente defendeu muito, né? Faltou jogar um pouco mais no primeiro tempo. A gente veio com essa proposta. Sabíamos a dificuldade que seria jogar aqui. O Botafogo é uma grande equipe, ainda mais jogando junto com o seu torcedor. É levantar a cabeça. Tem muitos jogos pela frente. É um campeonato de regularidade, então vão ter momentos que vamos oscilar. Agora é descansar. Vamos ter uma semana cheia para trabalhar e focar no próximo jogo”, disse.

Com a derrota, o Tricolor perdeu a liderança do Brasileirão, que voltou a ser ostentada pelo Botafogo. Os comandados de Vojvoda, entretanto, possuem um jogo a menos que o time carioca e seguem dependendo apenas de si na briga pelo título.



