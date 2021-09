Jogos de futebol hoje, quarta, 15 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

RESUMO DO DUELO

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de setembro (15/09), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2021. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Nas oitavas de final, o Flamengo duelou diante do ABC-RN. A equipe rubro-negra venceu os dois duelos. O de ida por 6 a 0 no Maracanã e o de volta por 1 a 0 na Arena das Dunas. Já o Grêmio enfrentou o Vitória. No jogo de ida, o time gaúcho venceu por 3 a 0 fora de casa. Na partida de volta, a equipe venceu novamente, mas pelo placar mínimo de 1 a 0.

Nas quartas de final, no jogo de ida, o Flamengo levou a melhor e goleou o Grêmio por 4 a 0. Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho marcaram na Arena do Grêmio para o time carioca.

Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil

Flamengo x Grêmio

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves; Rodinei, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira; Michael, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabriel Barbosa.

Grêmio

Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Rodrigues, Bruno Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva; Ferreira, Alisson, Jhonata Robert, Miguel Borja.

Arbitragem



Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Quando será Flamengo x Grêmio

Hoje, 15 de setembro (15/09), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Grêmio

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

