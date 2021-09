Atlético-MG x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 15 de setembro (15/06), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2021. Ambas as equipes encerraram hoje, terça-feira, 14 de setembro, a preparação para o embate. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

+ Jogos de futebol de quarta, 15 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

+ Pelé recebe alta da UTI e seguirá recuperação de cirurgia no quarto

+ São Paulo terá reforço de Arboleda para decisão contra Fortaleza pela Copa do Brasil



Nas oitavas de final, o o Atlético-MG duelou diante do Bahia. A equipe alvinegra venceu o duelo de ida por 2 a 0, no Mineirão. No duelo de volta, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 1. Já o Fluminense enfrentou o Criciúma. No jogo de ida, a equipe carioca foi derrotada por 2 a 1 fora de casa, mas conseguiu reverter a classificação após uma vitória no jogo de ida por 3 a 0 no Maracanã.

+ Arbitragem Fifa para jogos de Ceará e Fortaleza na Série A; rodada 21 terá também arbitragem cearense



+ Olimpíada: judoca é suspenso por se recusar a lutar com israelense



Já nas quartas de final, no jogo de ida, Atlético-MG e Fluminense se enfrentaram no estádio Nilton Santos. A partida ocorrida no dia 26 de agosto terminou com vitória do Galo por 2 a 1. Nino, contra, e Hulk marcaram para o time mineiro, enquanto Fred descontou para o clube carioca. Todos os tentos foram marcados na primeira etapa do jogo.

Atlético-MG x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2021

Atlético-MG x Fluminense

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas e Hulk.

Fluminense

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcellos; André, Martinelli (Nonato) e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista.

Arbitragem



Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA-SP)

Quando será Atlético-MG x Fluminense

Quarta-feira, 15 de setembro (15/09), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Fluminense

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Tags