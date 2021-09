Fortaleza x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e São Paulo duelam hoje, quarta-feira, 15 de setembro (15/09), em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2021. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Fortaleza e São Paulo duelam hoje, quarta-feira, 15 de setembro (15/09), em partida válida pelo jogo de vola das quartas de final da Copa do Brasil 2021. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2 no Morumbi. Rigoni marcou para o Tricolor Paulista aos 23 e aos 33 minutos do segundo tempo. Yago Pikachu descontou para o Leão aos 38 e Romarinho deixou tudo igual no placar aos 47.

Fortaleza x São Paulo: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Fortaleza e São Paulo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelos serviços de canal pago Premiere e SporTV. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Horário e local do jogo:

A partida entre Fortaleza e São Paulo irá ocorrer às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Escalação provável:



Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Felipe (Jackson), Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

3-5-2: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Liziero, Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem do jogo:

A partida será comandada pelo árbitro FIFA Bruno Arleu de Araújo. Ele terá Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha como assistentes. Rodrigo Carvalhaes de Miranda é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

