Jogos de futebol hoje, quarta, 8 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

O Fluminense derrotou a Chapecoense por 2 a 1, nesta terça-feira (7) na Arena Condá, e saltou para a 7ª posição da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na partida válida pela 19ª rodada da competição, o Tricolor chegou aos 25 pontos.

VEEEEEENCE O FLUMINENSE! Bobadilla e Luiz Henrique marcam no primeiro tempo, #TimeDeGuerreiros vence a Chapecoense e sobe na tabela do @brasileirao! O Flu volta a campo no domingo, às 20h30, contra o São Paulo, no Maracanã. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/4ZrFzxdXO3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 8, 2021

Já o Verdão do Oeste permanece em situação muito complicada na classificação, ocupando a lanterna, sem vitória alguma, com apenas 7 pontos conquistados.

O triunfo da equipe das Laranjeiras começou a ser construído aos 9 minutos, quando André tocou para o atacante Raúl Bobadilla, que bateu forte e colocado para vencer o goleiro Keiller. Oito minutos mais tarde o Fluminense chegou ao 2 a 0, quando o jovem atacante Luiz Henrique aproveitou cobrança de escanteio de Danilo Barcelos para fazer de cabeça.

Porém, aos 15 minutos do segundo tempo o time da casa descontou com o atacante Perotti, que marcou de cabeça após cruzamento de Denner. O gol só foi confirmado após o juiz consultar o VAR (árbitro de vídeo).

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã no domingo (12), enquanto a Chapecoense visita o Bragantino um dia antes.

Gol de Róger Guedes

Na outra partida da rodada disputada nesta terça, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Juventude em São Paulo graças a um gol no final do estreante Roger Guedes. O time gaúcho saiu na frente com Ricardo Bueno de cabeça. Porém, perto do fim, o novo camisa 123 do Timão fez em bela cobrança de falta.

Fim de jogo na @NeoQuimicaArena. O Timão fica no empate com o Juventude por 1 a 1 na 19ª rodada do @Brasileirao. O Coringão volta a entrar em campo no domingo (12), contra o Atlético-GO, fora de casa, pela competição nacional. pic.twitter.com/YiVmDQ8xI9 — Corinthians (@Corinthians) September 8, 2021

Com o resultado, o Juventude chegou à 13ª posição com 23 pontos, enquanto o Timão é o 6º, com 28 pontos. Na próxima rodada o Corinthians visita o Atlético-GO no domingo. Um dia antes o Juventude recebe o Cuiabá.

