Jogos de futebol hoje, terça, 7 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

O quinto episódio do The Masked Sing Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, não será exibido hoje, terça-feira, dia 7 de setembro (07/09). A programação, será interrompida devido à transmissão ao vivo do jogo do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Juventude, logo após Império, na TV Globo. O reality musical retoma a exibição apenas na próxima terça-feira, 14 de setembro (14/09).

A mudança repentina gerou surpresa até mesmo na jurada do reality Taís Araújo. No Twitter, a atriz compartilhou um áudio falando sobre o assunto. “Para que semana que vem não vai ter programa. Vocês viram isso? Só volta dia 14. Tem futebol semana que vem. Eu tô passada com isso. Não sabia não. Então tá, vamos ter que sofrer uma semana sem The Masked Singer Brasil", disse ela.

Ao todo, quatro mascarados já foram eliminados do reality: Sidney Magal, que interpretou o Dogão; a repórter Renata Ceribelli, que interpretou o Brigadeiro; o ex-futebolista Marcelinho Carioca, que interpretou o coqueiro; e o cantor Marrone, que interpretou o Bói-Bumba.

The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido normalmente na TV às terças, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o GloboPlay.

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 1º episódio?

Fantasiado de cachorro-quente gigante, Sidney Magal cantou "Sai da Minha Aba", do grupo Só Pra Contrariar. Mas não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o primeiro desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 2° episódio?

Fantasiada de brigadeiro, Renata Ceribelli cantou “Chocolate”, de Tim Maia. Mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o segundo desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 3° episódio?

Fantasiado de coqueiro, Marcelinho Carioca cantou “Alma Gêmea”, de Fábio Jr. Mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o terceiro desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 4° episódio?

Fantasiado de Bói-Bumbá, Marrone cantou "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e "Borbulhas de Amor", de Fagner. Mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o quarto eliminado do reality.

