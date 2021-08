Jogos de futebol hoje, sábado, 21 de agosto; onde assistir ao vivo e horário

As empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a fazer contabilidade? Sim. Com exceção do Microempreendedor Individual (MEI), todas as empresas são obrigadas a realizar escrituração contábil.

Isso quer dizer que as empresas optantes pelo Simples Nacional ou por qualquer outro regime de tributação são obrigadas a seguir um sistema de contabilidade e levantar anualmente o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Econômico, conforme determina o Código Civil

brasileiro, no artigo 1.179.

Apesar da expressa previsão legal, ainda persiste a dúvida pelos empresários quanto à obrigatoriedade da escrituração contábil para empresas optantes do Simples Nacional.

Talvez isso ocorra apenas por desinformação. O fato é que o desconhecimento da lei não é motivo para se esquivar do seu cumprimento.

Embora a obrigatoriedade persista para as empresas optantes pelo Simples, o legislador estabeleceu diretrizes para a simplificação da escrituração contábil, atendendo às disposições previstas no Código Civil, nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e principalmente atendendo ao preceito constitucional para incentivo aos pequenos negócios.

Desta forma, manter a contabilidade em dias demonstra controle financeiro e econômico da empresa, além de maior agilidade na tomada de decisão, haja vista que os administradores gozarão de amplo conhecimento da situação econômico, financeira e patrimonial da empresa, podendo, assim, tomar decisões assertivas e confiáveis.

Além do aspecto legal e gerencial, existem outros motivos que justificam o pequeno empresário a manter contabilidade regular, como a possibilidade de realização de perícia contábil judicial ou a facilidade na obtenção de linhas de crédito.

Ambas situações requerem que a empresa mantenha registros contábeis regulares, e que comprovem a movimentação econômico/financeira da atividade empresarial.

Desta forma, os riscos de atuação do negócio acabam sendo minimizados, pois o controle contábil da empresa pode indicar preventivamente problemas que poderiam acarretar pendências nas esferas fiscais, evitando, assim, sanções por parte do Fisco.

Portanto, o empresário optante pelo Simples Nacional, não só está obrigado, como deve manter contabilidade regular, se beneficiando das informações que o controle contábil pode proporcionar.

Tags