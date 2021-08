Grêmio x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 21 de agosto (21/08), pelas 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio começa a 17ª rodada ocupando a 19ª colocação na tabela. Nos 14 jogos já disputados, a equipe gaúcha somou dez pontos. Foram duas vitórias, quatro empates e oito derrotas até o momento na competição.



Já o Bahia ocupa a 13ª colocação com 18 pontos conquistados em 16 jogos disputados. Até o momento, foram cinco vitórias, três empates e oito derrotas somadas pelo Esquadrão de Aço.

Grêmio x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x Bahia

Provável escalação

Grêmio

Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique (Sarará) e Villasanti; Douglas Costa, Jean Pyerre (Sarará) e Léo Pereira; Borja.

Bahia

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Daniel, Patrick de Lucca, Rodriguinho e Lucas Mugni; Gilberto e Rossi.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ)

Quando será Grêmio x Bahia

Hoje, 21 de agosto (21/08), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Bahia

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

