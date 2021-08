Cearense Wendell troca Bayer Leverkusen pelo Porto

O lateral-esquerdo cearense Wendell foi anunciado pelo Porto nesta quinta-feira, 19. O jogador de 28 anos estava no Bayer Leverkusen desde a temporada 2014/15 e assinou contrato até 2025 com a equipe portuguesa.

"Desde o primeiro minuto fiquei muito contente pela vontade de todos em poderem trabalhar comigo e espero poder transferir isso tudo para dentro de campo, ajudando os meus colegas, a equipa técnica e os torcedores. Vamos conquistar muitos títulos juntos", disse Wendell em sua apresentação.

Há seis anos atuando no futebol alemão, sendo figura importante ao longo desses das temporadas no Leverkusen, Wendell foi revelado no Londrina e teve passagem pelo Grêmio antes de desembarcar na Alemanha. O lateral é o quinto reforço do Porto para a temporada, que já contratou Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.

