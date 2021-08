Liverpool x Burnley ao vivo: onde assistir ao jogo da Premier League

O atacante brasileiro Richarlison Andrade, de 24 anos, foi o centro das atenções na volta aos treinos no Everton, time da cidade de Liverpool (Inglaterra), nesta quarta-feira (11). O camisa 10 da seleção brasileira, bicampeã olímpica nos Jogos de Tóquio (Japão), foi homenageado pelos companheiros de equipe, com direito à salva de palmas e uma faixa, que parabeniza o atleta pela conquista do ouro no futebol masculino.

There was a special reception at USM Finch Farm today for our returning Brazilian!