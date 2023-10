Final da Sul-Americana 2023: Fortaleza e LDU; tudo sobre o jogo

Final da Sul-Americana 2023: Fortaleza e LDU duelam pelo título em jogo único Crédito: FCO FONTENELE

Na 22ª edição da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU se enfrentarão para decidir o próximo campeão do torneio continental. A partida ocorrerá em Punta Del Este, no dia 28 de outubro, sábado, às 17 horas (horário de Brasília). O Fortaleza vive uma empolgação pelo jogo, sendo apenas a segunda vez que um time nordestino chega a uma final continental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por outro lado, a LDU já possui uma conquista em sua história, ocorrida em 2009, quando derrotou o Fluminense, e um vice-campeonato em 2011, quando foi superada pela Universidad de Chile.

Fortaleza levará 80 sócios de graça para a final da Sul-Americana; SAIBA detalhes Final da Sul-Americana 2023: quando será? A final da Sul-Americana 2023, com a disputa entre LDU e Fortaleza, acontecerá em jogo único, no dia 28 de outubro, às 17h (horário de Brasília). Sul-Americana 2023: onde assistir ao vivo? A transmissão da final da Copa Sul-Americana 2023 será realizada por meio dos canais da SBT e ESPN. Nos serviços de streaming, a disponibilidade fica para a STAR +. SBT (TV Aberta)



(TV Aberta) ESPN (TV Fechada)



(TV Fechada) STAR + (Streaming) Reviravolta no local da final da Sul-Americana 2023 Inicialmente, a previsão era de que a partida decisiva ocorreria em Montevidéu, no Estádio Centenário. No entanto, em setembro, a Conmebol anunciou que a final da Copa Sul-Americana aconteceria em Punta Del Este, no Uruguai, no estádio Domingo Burgueño Miguel, com capacidade para 22 mil pessoas. É importante destacar que, embora a Conmebol tenha apontado a sede da final como Punta del Este, o estádio está localizado na cidade de Maldonado, que é vizinha de Punta, no Uruguai. Final da Sul-Americana 2023: ingressos

Os valores dos ingressos variam entre R$ 152 e R$ 356, com 3.500 ingressos destinados à torcida do Fortaleza, 3.500 para a torcida do LDU, e os demais sob protocolo da Conmebol.

Fortaleza x LDU: Destaques Confira abaixo os destaques de cada clube: Fortaleza: Caio Alexandre e Guilherme A parceria entre Caio Alexandre e Zé Welisson foi bastante importante ao longo da competição. Caio é a principal peça na transição da defesa ao ataque do Laion - palavra que ganhou a torcida graças à frase “É o Laion, não tem jeito”, reproduzida por Alexandre. Se o Caio é importante na distribuição do meio de campo, Guilherme foi uma grata surpresa ao se tornar o artilheiro da equipe durante a Sul-Americana. Com quatro gols e duas assistências, ele foi bastante importante, principalmente no confronto contra o América-MG, quando marcou dois gols em Minas.

A transição de criticado para “queridinho” da torcida foi a partir das oitavas, contra o Libertad, quando sua escalação foi bastante criticada. Ele acabou dando a assistência que trouxe a vitória da equipe cearense. Após isso, a torcida abraçou “Amado” (como ele se intitula) e ganhou confiança para desempenhar ótimas atuações. LDU: Paolo Guerrero Conhecido por torcedores brasileiros, Paolo Guerrero é o grande destaque da equipe equatoriana durante a Copa Sul-Americana. O peruano marcou três vezes durante a competição. Na oitavas, ele marcou o gol que trouxe a vitória no primeiro jogo contra o Nublense. No segundo jogo, a LDU perdeu por 3x2, mas nos pênaltis concretizou sua classificação. Na semifinal, ele marcou duas vezes na vitória por 3x0 contra o Defensa y Justicia.