Pix de R$ 1,8 milhão e avião personalizado: grupo de torcedores do Fortaleza freta voo para final da Sula

Grupo Médicos Tricolores, formado por torcedores do Fortaleza Crédito: Reprodução

O grupo Médicos Tricolores, formado por torcedores do Fortaleza, fretou um voo executivo para acompanhar o time na final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 28 deste mês, em Maldonado, no Uruguai, contra a LDU, do Equador. O valor investido para alugar a aeronave chega a R$ 1,8 milhão com taxas de embarque. A viagem será realizada a bordo de um Boeing 737-800, da Sideral. A aeronove, que tem capacidade para 185 pessoas, já foi utilizada pelo Athletico-PR e pela seleção brasileira em outras oportunidades. Em conversa com o Esportes O POVO, o médico anestesiologista e presidente da associação Médicos Tricolores, Anderson da Silva Costa, detalhou como foi a operação para fretar o voo e revelou que houve forte concorrência pela aeronave.

Itinerário De acordo com o médico, a aeronave vai decolar de Fortaleza no dia 26, quinta-feira, às 12 horas, rumo a Punta Del Este. Será feita apenas uma parada no Rio de Janeiro para abastecimento, conforme combinado com a companhia. O retorno está agendado para o domingo, dia 29, novamente em voo direto.

Expectativa para a final Anderson Costa também relatou como está a expectativa dos Médicos Tricolores para a grande decisão diante da LDU. Ele afirmou que o grupo confia no título leonino. "Estamos indo com muita alegria e otimismo. É um momento único na nossa história. Estamos com uma equipe competitiva e que está entre as melhores do país. As expectativas são as melhores possíveis. Confiamos muito que o Fortaleza poderá ser campeão", projetou.