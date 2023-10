Titular da LDU, Guerrero enfrentou o Fortaleza três vezes na carreira; veja desempenho

Adversário do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana , o centroavante experiente Paolo Guerrero, titular da LDU, é um rosto conhecido do futebol brasileiro e, também, do clube cearense. A partida decisiva do próximo dia 28, que terá como palco o Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, marcará o quarto encontro entre o atleta de 39 anos e o Tricolor do Pici.

O primeiro enfrentamento entre Paolo Guerrero e o escrete vermelho-azul-e-branco ocorreu em 2016, quando ele ainda atuava pelo Flamengo. Na oportunidade, ele marcou o único gol do Rubro-negro na derrota por 2 a 1, na Arena Castelão, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

As duas partes voltaram a se enfrentar apenas em 2019. Na ocasião, Paolo estava no Internacional e novamente balançou as redes contra o Leão, desta vez em dose dupla. No dia 24 de novembro, na 34ª rodada da Série A do Brasileirão, o peruano marcou os dois gols do Colorado no empate em 2 a 2 no Beira-Rio.

Dois anos depois, em 2021, Guerrero e Fortaleza se enfrentaram pela última vez. Nesta oportunidade, o artilheiro não marcou gols e saiu do banco de reservas, mas viu o Inter deixar o campo vencedor pelo placar de 1 a 0. O duelo foi válido pela elite do futebol nacional, pela 21ª rodada, e o único tento foi assinalado por Edenilson nos acréscimos.

Após deixar o futebol brasileiro em baixa na última temporada, quando atuava pelo Avaí, Guerrero reencontrou o bom nível na LDU. Contratado em julho deste ano, o peruano entrou em campo 11 vezes e marcou três gols pelo time equatoriano. O detalhe é que todos os tentos foram assinalados na Copa Sul-Americana, sendo dois deles na partida de ida da semifinal da competição, e outro nas oitavas.

Ele, inclusive, é o artilheiro do time de Quito na competição continental ao lado de outros três nomes: Lisandro Alzugaray, José Angulo e Jhojan Julio. Destes jogadores, Paolo é quem teve o menor número de jogos: 6.

Antes de chegar ao clube equatoriano, no entanto, o atacante ainda atuou pelo Racing em 2023. Foram, ao todo, 22 partidas com cinco participações em gols: três bolas na rede e duas assistências.