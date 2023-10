LDU tem 40,7% de aproveitamento contra equipes brasileiras por competições da Conmebol

Adversário do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana, a LDU tem 40,7% de aproveitamento contra equipes brasileiras por competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Diante do Leão do Pici, a 'La U' duelará pela 55ª vez contra times do Brasil.

O primeiro embate da LDU contra equipes brasileiras aconteceu em 1976, contra o Cruzeiro, pela Taça Libertadores da América. Desde então, foram 54 partidas, com 20 vitórias, seis empates e 28 derrotas, com 69 gols marcados e 95 sofridos.

A LDU conquistou as três principais competições organizadas pela Conmebol contra times do Brasil: em 2008, venceu o Fluminense nos pênaltis e conquistou a Taça Libertadores da América. No ano seguinte, em 2009, conquistou dois troféus: triunfou contra o Internacional e faturou a Recopa Sul-Americana e conquistou a Copa Sul-Americana ao vencer novamente o Tricolor das Laranjeiras.