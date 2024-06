Fortaleza solicita liberação e Kervin deve adiar ida à seleção para jogar finais do Nordestão

Na lista de pré-convocados para a Copa América, Kervin se juntará à delegação da seleção venezuelana. Contudo, Fortaleza negocia para que vá apenas após as finais da Copa do Nordeste

Integrando a lista de pré-convocados da seleção venezuelana, que iniciará a preparação para a Copa América no próximo dia 7 de junho, nos Estados Unidos, o meia Kervin Andrade já estava com a viagem planejada para integrar a delegação desde o primeiro dia de treinamentos, conforme adiantou o Esportes O POVO.

Contudo, segundo a informação do GE Fortaleza, confirmada pelo O POVO, o Fortaleza solicitou a liberação do atleta para as finais da Copa do Nordeste, que acontecem nos dias 5 e 9 de junho. A reportagem do Esportes O POVO apurou que o atleta deseja estar nas finais e a sugestão de seu staff, junto ao Fortaleza, seria de viajar três dias após o planejado, ou seja, no dia seguinte da segunda final.

Por sua vez, o Tricolor do Pici realizou a solicitação, mas age de forma cautelosa pois tem a meta de que Kervin esteja na Copa América. O jovem atleta de 19 anos tem, inclusive, uma cláusula de bonificação no contrato com o Fortaleza caso jogue a competição.