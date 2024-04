Ceará volta ao G-4 do Nordestão com vitória em Clássico-Rei; Fortaleza segue em 2º

A vitória do Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, proporcionou ao time alvinegro uma subida considerável na tabela da Copa do Nordeste. Isso porque, antes do jogo diante do maior rival, o Vovô ocupava a lanterna do Grupo A - devido ao triunfo do América-RN diante do ABC.

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu subiu para a quarta posição, com nove pontos, e agora segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata do torneio regional. Em caso de empate ou derrota, o time teria sua situação na competição ainda mais complicada.