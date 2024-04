Árbitro do Clássico-Rei, Caio Max tem histórico polêmico em jogos de Ceará e Fortaleza

Em 2022, o então presidente do Ceará, Robinson de Castro, prometeu apresentar uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra Caio Max. A ação foi motivada pelo desempenho do árbitro na partida entre Ceará e Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão daquele ano, realizada no Allianz Parque.

Será o primeiro jogo que o juiz de 41 anos apita do Leão ou Vovô na atual temporada. Em 2023, Caio Max foi escalado como árbitro de campo em quatro partidas do Ceará, sendo duas pela Copa do Nordeste — uma delas no primeiro duelo da final entre o Vovô e Sport, vencido pelo time cearense por 2 a 1 — e outras duas pela Série B.

A arbitragem do Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, no Castelão, pela sexta rodada da competição, será comandada por um nome conhecido do futebol cearense: o potiguar Caio Max Augusto Oliveira. Seu nome costuma gerar comentários negativos de ambas torcidas, sobretudo pelo histórico de anos atrás, marcado por atuações polêmicas.

Na ocasião, o Vovô venceu o jogo por 3 a 2, mas se sentiu lesado pelo desempenho do árbitro potiguar. Ao, todo, no confronto, Caio distribuiu 15 cartões amarelos — dez para o Ceará —, um cartão vermelho para Vina, fora alguns episódios de confusão entre os bancos de reservas das equipes e um lance de possível pênalti a favor do time cearense, que gerou reclamação e não foi revisado pelo juiz no monitor do VAR.

Já em relação ao Fortaleza, Caio Max apitou dois jogos na última temporada. Uma pela Copa do Nordeste, em que o Leão venceu o Bahia fora de casa por 3 a 0, e outra pela Série A do Brasileiro, na derrota do Tricolor para o Cuiabá, também longe da capital cearense. Em 2021, na campanha do clube na primeira divisão, a torcida tricolor criticou com maior ênfase alguns desempenhos do árbitro.

A primeira foi no duelo de estreia da equipe, contra o Atlético-MG. Naquele jogo, vencido pelo Leão por 2 a 1, Caio Max assinalou um pênalti polêmico de Titi sobre Hulk para o time mineiro. Posteriormente, em duelo diante do Corinthians, o potiguar protagonizou uma situação que gerou revolta na comissão técnica do clube.