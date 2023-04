Árbitro da final da Copa do Nordeste de 2021 apitará Sport x Ceará

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de profissionais para a grande decisão da Copa do Nordeste 2023, entre Sport x Ceará, na próxima quarta-feira, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. O alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim, que atuou na final do torneio regional em 2021, será o responsável pelo apito.

Denis foi o árbitro de Ceará x Bahia, no Castelão, no dia 8 de maio de 2021. Naquela ocasião, o Esquadrão venceu por 2 a 1, levou a decisão para os pênaltis e conquistou o título.

Desta vez, o alagoano será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira, ambos do quadro da Fifa. O VAR será o potiguar Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, também do quadro de arbitragem da entidade máxima do futebol.

No jogo de ida da final do Nordestão, o Vovô bateu o Rubro-Negro por 2 a 1, no último dia 19. Na capital pernambucana, portanto, o Alvinegro terá a vantagem do empate para se sagrar tricampeão regional. Em caso de triunfo por um gol de diferença dos donos da casa, a decisão será nas penalidades.

Sport x Ceará: veja a escala de arbitragem

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos-Fifa/BA e Brigida Cirilo Ferreira-Fifa/AL

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-VAR-Fifa/RN

