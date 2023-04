Ceará define logística para jogo contra ABC e final do Nordestão; confira

No domingo, 30, o Vovô encara o time potiguar pela Série B e na quarta, 3, decide o título da Copa do Nordeste contra o Sport

O Ceará terá compromissos importantes nos próximos dias por duas competições diferentes. No domingo, 30, o time encara o ABC pela Série B e na quarta, 3, decide o título da Copa do Nordeste contra o Sport.



Ambos os jogos serão fora de casa e, por isso, o clube já definiu como será a logística. Em Porangabuçu, a equipe realiza atividades na tarde desta quinta-feira, 27, na sexta e também no sábado.

Após o treino de apronto, que será realizado no sábado, 29, a delegação embarca para Natal no período da tarde. O voo está previsto para às 14h15. Por ser uma viagem rápida, o desembarque ocorrerá uma hora depois da decolagem.



No domingo, 30, o Vovô enfrenta o ABC às 18 horas, no Estádio Frasqueirão. Depois, segue viagem de ônibus rumo à Camaragibe/PE. A preparação para a final da Copa do Nordeste será realizada no CT Retrô.



O time treinará por dois dias, segunda e terça, às 16h. Após isso, inicia concentração para a decisão do Nordestão. Ceará e Sport entram em campo na quarta-feira, 3 de maio, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.



