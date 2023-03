Erick e Lucero chegam em alta para o Clássico-Rei decisivo no Nordestão

O Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, colocará frente à frente dois dos principais destaques de Ceará e Fortaleza em 2023: Erick e Lucero. Artilheiro, o camisa 9 tricolor cresceu com o mata-mata no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. Do outro lado, o atacante alvinegro tem sido uma das peças fundamentais no ataque com gols e assistências.

A fase do atacante argentino é ótima, principalmente pelas atuações nos jogos contra o Ferroviário, na semifinal do Campeonato Cearense e nas quartas da Copa do Nordeste. Após superar desconfiança inicial, quando ficou quatro jogos sem balançar as redes, "El Gato" se tornou o artilheiro da equipe na temporada.

No último sábado, 25, o atleta teve atuação de gala na classificação do escrete vermelho-azul-e-branco para a semifinal do Nordestão. Em menos de dez minutos do duelo contra o Tubarão da Barra, Lucero já havia balançado as redes duas vezes. Com cinco gols, o camisa 9 divide a artilharia do certame regional com Erick Pulga.

Adaptado ao esquema de jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda, "El Gato" marcou pela primeira vez na vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o CSA, pela Copa do Nordeste, em 17 de fevereiro. Desde então, tem demonstrado faro de gol a cada partida. Nos últimos 11 jogos, balançou as redes em nove oportunidades e ultrapassou Thiago Galhardo na artilharia do Fortaleza.

O centroavante argentino é ainda o jogador do time com mais participações diretas em gols na temporada. São 11 no total. Além dos nove tentos anotados, ele cedeu duas assistências em 15 jogos pelo Tricolor do Pici.

Do lado alvinegro, um dos grandes destaques do ano é o atacante Erick. No Ceará desde 2021, o atacante embalou de vez com a camisa alvinegra nesta temporada, quando vive o melhor momento da carreira.

O camisa 11 é líder em assistências entre todos os jogadores dos times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o atleta cedeu dez passes para gol, de acordo com levantamento do site Sofascore. Ele anotou ainda seis gols em 16 partidas com a camisa alvinegra. O atacante, assim, se tornou também o primeiro em participações em gols do Vovô em 2023.

Erick tem apresentado atuações consistentes, sendo um dos pilares do ataque na equipe do técnico Gustavo Morínigo. No último jogo diante do Sergipe, pela Copa do Nordeste, o jogador abriu o placar após grande lançamento de Richardson. O camisa 11 recebeu com liberdade, ainda fora da área, tentou encobrir o goleiro, mas parou na trave. Sem desistir do lance, a bola voltou para o próprio ponta alvinegro marcar seu sexto tento na temporada.

O embate entre Leão e Vovô acontece a partir das 21h30min, na Arena Castelão. As duas equipes vão em busca de uma vaga na grande final da Copa do Nordeste.

Números de Lucero e Erick em 2023:



Lucero



Jogos: 15



Gols: 9



Assistências: 3



Artilheiro do Fortaleza e da Copa do Nordeste (ao lado de Erick Pulga)



Erick



Jogos: 16



Gols: 6



Assistências: 9



Líder em assistências entre times das Série A e B do Campeonato Brasileiro



