Copa do NE: arbitragem para Clássico-Rei é definida, mas Ceará pede troca de árbitro

O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique foi escalado pela CBF para comandar o Clássico-Rei válido pela semifinal do Nordestão, na próxima quarta-feira, 29. Entretanto, o Esportes O POVO apurou que o Ceará solicitou a mudança do juiz para a partida diante do Fortaleza.

O pedido de mudança se deu pelo Ceará entender que Marcelo de Lima Henrique é do quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF). O desejo do Vovô é contar com um juiz “de fora”, ou seja, que pertença a outra federação.

Sobre o assunto Ceará acerta empréstimo do lateral-direito Igor Inocêncio ao Avaí

Jogos da final da Copa do Nordeste são confirmados para abril e maio

CBF define data do Clássico-Rei pela semifinal do Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diretor jurídico do Ceará, Anacleto Figueiredo utilizou a sua conta oficial no Twitter para confirmar a solicitação do clube: “Acabamos de enviar para a CBF, via FCF, ofício solicitando a mudança do árbitro para a semifinal do Nordestão. Vamos ver se o empregador do árbitro vai fazer algum esforço pela mudança.”

Agora, o Alvinegro de Porangabuçu aguarda a definição da CBF para saber se haverá, ou não, a mudança na escala de arbitragem. De momento, os árbitros designados para o duelo entre Fortaleza e Ceará são:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Árbitros Assistentes 1: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (CE)

Tags