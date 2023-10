Copa do Mundo de 2026 será a primeira em três países sedes; confira

Estados Unidos, México e Canadá serão os países-sede da Copa do Mundo de 2026, que será a primeira edição do torneio em três países; saiba mais

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição com três países-sede diferentes. Todos localizados na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá foram os escolhidos para sediar o torneio. Os dois primeiros já foram sede em outras edições da Copa do Mundo.

Com um total de 106 partidas durante o torneio, a mudança também ocorreu devido ao aumento no número de seleções. Anteriormente, eram 32; com o novo formato, serão 48 equipes.

