Copa do Mundo 2026: onde, quando e como vai ser a próxima Copa

A Copa do Mundo de 2022 teve início no dia 20 de novembro, no Catar. No entanto, os preparativos para o Mundial de 2026 já desperta a curiosidade dos internautas, pois, será a primeira vez que três países, em conjunto, serão sede de uma Copa.

O motivo para que a unificação ocorra é que, a partir do ano de 2026, 16 equipes serão adicionadas à Copa do Mundo, totalizando 48 seleções participantes divididas em 16 grupos de três.

O aumento do número de seleções resulta, consequentemente, na quantidade de competições realizadas, que de 60 passará para 80. Novas datas serão adicionadas, no entanto, o número de partidas necessárias para definir o campeão será o mesmo, sete.



A Copa do Mundo de 2026 terá início no dia 8 de junho, e se estenderá até o dia 3 de Julho.

Países que sediarão a Copa do Mundo de 2026

Três países sediarão a Copa de 2026, sendo eles: Estados Unidos, Canadá e México. Das 16 partidas que serão realizadas, 11 serão sediadas em Nova York, nas cidades de Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, São Francisco e Seattle.



No México, três cidades serão sede para o Mundial: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O México foi sede da Copa de 1986, ano em que foi derrotado pelo Brasil, e em 1970, no qual Maradona, da Argentina, cantou vitória sobre a seleção mexicana.

O Canadá receberá a menor quantidade de cidades na Copa de 2026, sendo elas Toronto e Vancouver.

A final da Copa do Mundo de 2026 ocorrerá nos Estados Unidos, país onde o Brasil conquistou o tetra em 1994.

Novas regras da Copa do Mundo 2026

A Fifa planeja implementar o novo modelo de eliminatória sul-americana para o Mundial de 2026, que será organizado em conjunto pelo Canadá, Estados Unidos e México. Com a ampliação de vagas, cada confederação teve um aumento no número de vagas.

Conmebol/ América do Sul: aumentou de 4,5 para 6 vagas

Concacaf/Américas do Norte e Central: Aumentou de 3,5 para 6 vagas

AFC/Ásia: de 4,5 vagas passou a ter 8

CAF/África: Aumentou de 5 para 9 vagas

OFC/Oceania: Aumento de 0,5 para 1.

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiu solicitar à Fifa que mantenha o formato de eliminação atual até a Copa de 2026, "com partidas de ida e volta, no modo todos contra todos".

O novo modelo criaria dois grupos de cinco seleções, em que cada uma jogaria partidas, dentro e fora de casa, contra as cinco do outro grupo. No total, cada seleção disputaria 10 jogos.

