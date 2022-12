Fifa pretende rever formato da Copa do Mundo de 2026; saiba detalhes

Inicialmente previsto para ter 48 seleções, com 16 grupos de três equipes, o Mundial pode ser redesenhado com 12 grupos de quatro times

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiu em coletiva nesta sexta-feira, 16, que a entidade irá rediscutir o formato da Copa do Mundo de 2026. Inicialmente previsto para ter 48 seleções, com 16 grupos de três equipes, o Mundial pode ser redesenhado com 12 grupos de quatro times, em decisão que será tomada nas próximas reuniões do comitê da Fifa. Segundo o dirigente, o que motivou a revisão foi a "emoção" vista durante a Copa de 2022 no Catar.

"Quando anunciamos a Copa do Mundo com 48 times, decidimos que seria com 16 grupos de três. Mas preciso dizer aqui que vamos rediscutir isso. Eu preciso dizer que depois desta Copa do Mundo, e do sucesso dos grupos de quatro… Os grupos foram incríveis, com emoção até o último minuto. Precisamos rediscutir o formato. Pode ser 12 grupos de quatro. Com certeza vai estar na agenda dos próximos encontros", declarou Infantino.

Em entrevista recente, o ex-técnico Arsene Wenger, chefe do departamento de desenvolvimento de futebol da Fifa, já havia indicado qu o formato não estava decidido e que seria analisado uma possível alteração: de 16 grupos de três para 12 grupos de quatro. A mudança, porém, pode impactar diretamente no calendário.

O formato com 12 grupos de quatro deve aumentar o número de jogos para 104 partidas (40 a mais do que os atuais 64). Na versão com 16 grupos de três, já estava previsto a realização de 80 jogos. Eles, inclusive, foram divididos entre os países-sede do Mundial de 2026: 60 partidas nos Estados Unidos, 10 no México e 10 no Canadá. Caso confirme a alteração, essa divisão será reformulada.

A Fifa anunciou o "inchaço" da Copa do Mundo, de 32 seleções para 48, em janeiro de 2017. Na época, foi divulgado que o torneio seria realizado em 16 grupos de três, e as duas primeiras colocadas de cada chave avançariam para um mata-mata com 32 times.

Contudo, no entendimento na entidade, esta versão causará um "problema esportivo". Isso porque com dois empates uma equipe já estaria automaticamente garantida na fase eliminatória, o que pode estimular um "comportamento defensivo" em grande parte das seleções. Além disso, o número ímpar de participantes abre caminho para os famosos "jogos de cumpadres" na última rodada.

De acordo com Infantino e companhia, o Mundial do Catar mostrou que o formato atual, com grupos de quatro equipes, permite duelos mais "dramáticos" e "emocionantes". Como, por exemplo, aconteceu no grupo E, onde o Japão eliminou a Alemanha, e no grupo H, em que a Coreia do Sul superou o Uruguai.

Novo formato do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 16, o novo formato do Mundial de Clubes. O presidente da entidade, Gianni Infantino, em entrevista coletiva no Catar, afirmou que a competição contará com 32 times e será disputada a cada quatro anos."Será como a Copa do Mundo realizada entre as seleções, só que com clubes", declarou o dirigente.



