Napoli x Real Madrid pela Champions League: onde assistir e horário

Na segunda rodada da Champions League, uma das partidas mais esperadas é Napoli x Real Madrid. O confronto acontecerá no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália, às 16h (horário de Brasília). As duas equipes venceram na primeira rodada, e o confronto será pela liderança do grupo C.

CLIQUE para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Napoli x Real Madrid: busca pela conquista da 15ª Liga dos Campeões



O Real Madrid levantou o troféu da Liga dos Campeões por 14 oportunidades, e sua última conquista foi na temporada 2021/2022, quando venceu o Liverpool por 1x0, com um gol do astro brasileiro Vinícius Júnior.