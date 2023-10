Você sabia? Copa do Mundo 2030 será a primeira em vários continentes

Em formato inédito, seis países receberão jogos da Copa do Mundo. O jogo de abertura será no Uruguai. Saiba como será o torneio disputado em três continentes

A Copa do Mundo de 2030 terá formato inédito e será disputada em três continentes pela primeira vez na história. As sedes estão na Europa e na África: Portugal, Espanha e Marrocos. Alguns jogos acontecem na América do Sul: Uruguai, Paraguai e na Argentina.

O anúncio foi feito no site da Fifa, nesta quarta-feira, 4. Após os primeiros jogos na América do Sul, o mundial segue nos países europeus e no país africano.

