Jogadora da Espanha é assediada durante pódio da Copa do Mundo Feminina; veja vídeo

A meio-campo Jenni Hermoso, titular na Espanha no jogo da final da Copa do Mundo Feminina, recebeu um beijo na boca de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. Durante a entrega da taça, Luis abraça Hermoso e em seguida a beija. “É, mas eu não gostei”, disse a jogadora após a partida.

O beijo causou repercussão nas redes sociais e outras mulheres reclamaram do assédio que Jenni sofreu. “O que aconteceu com a Jenni Hermoso no pódio da Copa é de embrulhar o estômago de qualquer mulher”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

