Marta abre jogo sobre Brasil na Copa e planeja disputar Olimpíadas

Em coletiva de imprensa do Orlando Pride (Estados Unidos), clube do qual faz parte, Marte foi indagada sobre sua melancólica despedida da Copa do Mundo Feminina. A atacante falou sobre a “decepcionante” campanha do Brasil no Mundial e confirmou a vontade de fazer parte da próxima edição das Olimpíadas.

"Após uma Copa do Mundo muito decepcionante, a única coisa que pensei foi em voltar para casa e começar a treinar com o clube. Isso me ajudou muito a desconectar da Copa do Mundo e de tudo que aconteceu lá. [...] Foi uma grande decepção para mim e para todo o time", avalia Marta.

Aos 37 anos, a Rainha do Futebol tem contrato com o Orlando Pride até o ano que vem e possui planos para se tornar mãe. Assim, os Jogos de Paris podem simbolizar uma melhor despedida do futebol que não foi possível no último campeonato mundial.