Seleção de ausentes da Copa do Mundo feminina, um 'time dos sonhos'

Lesionadas, não convocadas ou de seleções que não se classificaram, várias estrelas do futebol feminino não estarão na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto).

Este é o "time dos sonhos" que poderia ser formado com as jogadoras ausentes no Mundial da categoria.

Christiane Endler (Chile)

Considerada a melhor goleira do mundo, a jogadora do Lyon não conseguiu se classificar para Copa do Mundo com a seleção chilena.

Giulia Gwinn (Alemanha), Griedge Mbock (França), Leah Williamson (Inglaterra), Mapi León (Espanha)

O futebol feminino está preocupado com a "praga" de lesões de joelho que ocorreu nos últimos meses e, mais precisamente, com a ruptura de ligamento cruzado... As melhores defensoras do mundo não escaparam, como Gwinn, Mbock e Williamson.

O caso de Mapi León é diferente. A espanhola faz parte do grupo das "rebeldes" que protestaram contra os métodos do técnico da 'Roja', Jorge Vilda, e que se mantiveram inflexíveis em sua posição de não se apresentarem às convocações, mesmo que isso representasse ficar fora do Mundial.

Delphine Cascarino (França), Amandine Henry (França), Patri Guijarro (Espanha), Beth Mead (Inglaterra)

Para Cascarino, melhor jogadora do Campeonato Francês na última tmeporada, e para Beth Mead, melhor jogadora e artilheira da Eurocopa do ano passado, a contusão é a mesma: ligamento cruzado do joelho.

Henry, por sua vez, foi cortada na última hora por uma lesão na panturrilha, enquanto Guijarro, estrela do Barcelona campeão da Europa, é mais uma das jogadoras em conflito com a federação espanhola.

Marie-Antoinette Katoto (França), Vivianne Miedema (Holanda)

Estrelas de suas respectivas seleções, a francesa e a holandesa também foram vítimas de lesão no ligamento cruzado do joelho. Katoto, inclusive, está há mais de um ano sem jogar, já que se machucou antes da última Euro, em julho de 2022.

Sara Gama (Itália, não convocada), Beckey Sauerbrunn (Estados Unidos, lesão no pé), Catarina Macario (Estados Unidos, ligamento cruzado do joelho), Janine Beckie (Canadá, ligamento cruzado do joelho), Mallory Swanson (Estados Unidos, joelho), Fran Kirby (Inglaterra, joelho).

