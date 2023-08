IA do Fifa 23 não acerta finalistas nem artilheiras da Copa Feminina

O jogo Fifa, da EA Sports, é conhecido por acertar os campeões da Copa do Mundo, mas errou as finalistas da Copa Feminina

No torneio real, os Estados Unidos foram eliminados nas oitavas de final depois de perderem para a Suécia, nos pênaltis. Já a Alemanha não passou da fase de grupos.

Segundo a simulação oficial da Eletronics Arts, quem disputaria a taça seriam Estados Unidos e Alemanha, com as estadunidenses conquistando o quinto título mundial.

O jogo Fifa, da empresa EA Sports, não acertou qualquer uma das seleções finalistas da Copa do Mundo Feminina 2023 . A grande final será disputada por Espanha e Inglaterra, no próximo domingo, 20 (20/8). Nas últimas quatro edições da Copa do Mundo masculina, o Fifa acertou todos os campeões.

Fifa usa inteligência artificial para projetar os ganhadores da Copa do Mundo Feminina

A inteligência artificial do jogo Fifa 23 realizou a simulação das 64 partidas do mundial, tomando como base os grupos já formados e os possíveis chaveamentos do mata-mata.

Até o término da fase de grupos, a EA Sports acertou 75% dos classificados, inclusive apostando que a seleção brasileira sairia na fase de grupos.

O Fifa 23 também previu a corrida pela chuteira de ouro do torneio. As jogadoras Alex Morgan (Estados Unidos), Alexia Putellas (Espanha) e Alex Popp (Alemanha) seriam as três líderes pela artilharia.

Hoje, as candidatas à artilheira da Copa são Hinata Miyazawa (Japão), Lauren James (Inglaterra) e Jenni Hermoso (Espanha).



Essa é a primeira simulação do mundial feminino feita pelo Fifa. As mulheres entraram no videogame em 2016, e a empresa não fez uma simulação oficial em 2019.