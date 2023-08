Espanha vence a Inglaterra e conquista o título inédito da Copa do Mundo feminina

As espanholas conseguiram consagrar sua melhor campanha em Mundiais levantando a taça. Antes, o melhor que a seleção fez foi chegar nas oitavas de final da edição de 2019

A Espanha conseguiu o seu primeiro título da Copa do Mundo feminina neste domingo, 20. A equipe disputou a final contra a Inglaterra e venceu por 1 a 0, no Estádio de Sydney, na Austrália. Olga Carmona foi a responsável pelo gol da vitória.

As espanholas conseguiram consagrar sua melhor campanha em Mundiais levantando a taça. Antes, o melhor que a seleção fez foi chegar nas oitavas de final da edição de 2019, quando foram eliminadas para os Estados Unidos.

A campanha da Espanha no torneio contou com vitórias contra Costa Rica e Zâmbia na fase de grupos, mas uma derrota contra o Japão fez com que o time passasse em segundo para o mata-mata.