Suécia e Austrália se enfrentam neste sábado por um lugar no pódio da Copa Feminina

Sam Kerr comemorando gol da Austrália contra a Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 Crédito: Izhar Khan / AFP

Na penúltima partida da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, Suécia e Austrália se enfrentarão por um lugar no pódio da competição. A disputa de terceiro lugar será neste sábado, 19, às 5 horas, no Brisbane Stadium. Com um time experiente e repleto de jogadoras que atuam nas grandes ligas do futebol feminino, a Suécia foi para a Copa com a expectativa de poder conquistar seu primeiro troféu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seleção chegou pela quinta vez na semifinal da Copa Feminina - é o país com mais aparições nesta fase sem vencer nenhuma edição. Em 2003, as suecas ficaram com o vice-campeonato. Em 1991, 2011 e 2019, caíram na semi e venceram a disputa de terceiro lugar.

Na fase de grupos, as europeias triunfaram nos três duelos realizados no grupo G, que também tinha África do Sul, Itália e Argentina. O primeiro lugar foi obtido marcando nove gols e sofrendo um. Nas oitavas, a Suécia superou os Estados Unidos nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Foi a primeira vez em que as norte-americanas não ficaram entre as quatro primeiras colocadas de uma Copa Feminina. Pela fase de quartas, vitória por 2 a 1 contra o Japão. Na semi, as suecas caíram para a Espanha por 2 a 1, com todos os gols saindo nos minutos finais da segunda etapa. A zagueira Amanda Ilestedt, que atua no Paris Saint-Germain-FRA, é um dos destaques da equipe no certame. A defensora já marcou quatro gols, incluindo o que abriu o placar contra as japonesas. Outro nome em evidência é o da goleira Zecira Musovic, do Chelsea-ING. A arqueira teve grande atuação no duelo das oitavas, contra os Estados Unidos.

A Austrália, mandante juntamente com a Nova Zelândia, realiza sua melhor campanha na história do torneio. É a primeira seleção da Oceania a chegar entre as quatro melhores da Copa, tanto no feminino quanto no masculino.

Apesar de não ter um histórico vitorioso na competição, o país chegou para esta disputa apostando no fator casa e no talento de suas principais jogadoras. As australianas avançaram na primeira colocação da chave B, com duas vitórias e uma derrota. Foram sete tentos anotados e quatro sofridos. No primeiro mata-mata, passaram pela Dinamarca com o placar de 2 a 0. Pelas quartas, ganharam da França nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando. As mandantes perderam para a Inglaterra na semifinal por 3 a 1.

Sam Kerr, atacante do Chelsea-ING, é a atleta de mais destaque do futebol australiano. A jogadora foi eleita pela FIFA a segunda melhor do mundo na premiação de 2021. Kerr sofreu uma lesão em treino antes do primeiro compromisso de sua seleção e só fez sua estreia nesta Copa nas oitavas. A camisa 20 foi titular pela primeira vez na semi e marcou o gol de empate contra as inglesas, mas as europeias conseguiram ficar com a vaga na decisão. A final da Copa do Mundo Feminina de 2023 será entre Espanha e Inglaterra. O embate ocorrerá no domingo, 20, às 7 horas, no Estádio Olímpico de Sydney.