Quem é Sam Kerr, destaque da Copa Feminina que já foi capa do FIFA

Saiba quem é Sam Kerr, jogadora australiana na Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Franck Fife/AFP

A jogadora Samantha “Sam” May Kerr é uma das principais representantes da Austrália na Copa do Mundo Feminina de 2023. Aos 29 anos, a atacante não conseguiu jogar pelo seu país na primeira fase, mas estreou com vitória de 2 a 0 contra a Dinamarca nas oitavas. Kerr foi a primeira mulher a estampar uma capa da edição global do jogo de futebol FIFA, ao lado de Kylian Mbappé. “Duas forças fenomenais na frente. Uma parceria definitiva”, escreveu a EA Sports FIFA no anúncio do X (antigo Twitter) com uma foto da arte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A atleta também foi escolhida como capitã da seleção australiana, conhecida como Matildas, em 2019. Durante a Copa na França, ocorrida no mesmo ano, Sam Kerr marcou o seu primeiro gol no Mundial. Conheça mais sobre a atacante Sam Kerr e a sua história no futebol. Sam Kerr: vida pessoal Antes de ser reconhecida como uma das maiores jogadoras de futebol, Sam Kerr nasceu em East Fremantle, um subúrbio de Perth, na Austrália Ocidental, em 1993. A futura jogadora era a mais nova de quatro irmãos, parte de uma família com tradição atlética. O pai, Roger Kerr, é um ex-jogador e treinador de futebol australiano, carreira que foi seguida pelo irmão de Sam, Daniel Alan Kerr.

Sam Kerr está em um relacionamento? A australiana vive um relacionamento com a meio-campista estadunidense Kristie Mewis. As duas poderiam se encontrar em campo na Copa, mas a seleção dos Estados Unidos foi eliminada no domingo, 6, em pênaltis contra a Suécia. Sam Kerr: mãe de pet A jogadora tem dois animais de estimação — uma cachorra, chamada Billie, e uma gata, Helen. No período de lockdown na Inglaterra, durante a pandemia de Covid-19, a felina fez companhia para a sua tutora.

“Ela é apenas uma gata, mas quando ela apenas me dá um miado e diz olá, de manhã ou à tarde, seus gatos e cachorros são apenas a sua vida. E ela definitivamente se tornou uma grande parte da minha vida”, explicou ao portal do Matildas, time nacional da Austrália. Sam Kerr: história no futebol A carreira de Kerr no esporte começou aos 15 anos de idade, quando a jovem jogou de 2008 a 2012 no clube Perth Glory. Após passagem por alguns grupos (Western New York Flash, Sky Blue FC e Chicago Red Stars), a futebolista mostrou interesse em jogar no cenário europeu em 2019. O primeiro troféu ao lado do Chelsea, clube sediado na Inglaterra e atual ‘casa’ de Kerr, foi a Copa da Liga Feminina de 2019/2020 (Women 's League Cup, em inglês). A vitória por 2 a 0 contra o Arsenal garantiu a posição.

Sam Kerr: cambalhotas a cada gol? Uma das marcas registradas de Sam Kerr são as cambalhotas, ou “backflips”, em inglês, após um gol. A jogadora aprendeu o movimento aos nove anos de idade e o utiliza para comemorar os seus gols. “É uma coisa do momento”, disse ela ao portal da Fifa. “Quando é uma grande partida, ou um grande gol, parece que acontece. As pessoas sempre me perguntam quando vou fazer e nunca sei. É pura emoção”, completa. Sam Kerr: Copa do Mundo 2023 Com um torção no tornozelo, a estreia de Sam Kerr na Copa do Mundo Feminina de 2023 foi adiada para as oitavas de final. A partida contra a Dinamarca aconteceu nesta segunda-feira, 7, com a vitória australiana por 2 a 0; nenhum gol foi de Kerr.