Copa do Mundo Feminina define confronto da final; veja data e horário

Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo, 20, às 7 horas. Final é inédita para os dois países. Decisão do terceiro lugar será entre Suécia e Austrália, no sábado, 19

A Copa do Mundo Feminina de 2023 definiu hoje as duas finalistas desta edição. O jogo entre Espanha e Inglaterra será realizado no domingo, 20, às 7 horas, no Estádio Olímpico de Sydney.

Pelas semifinais, a Espanha superou a Suécia por 2 a 1 na terça-feira, 15, ficando com a primeira vaga. A segunda finalista foi definida na manhã de hoje, 16. A Inglaterra derrotou a mandante Austrália por 3 a 1 e avançou para a decisão.

Com isso, a definição da taça será entre dois países que nunca tinham ido à final. A Espanha vem de sua primeira semifinal, enquanto que a Inglaterra ficou em terceiro lugar em 2015 e na quarta posição em 2019.