Zecira Musovic: conheça goleira que levou a Suécia às quartas da Copa

Na partida pela classificação dos Estados Unidos — tetracampeão da Copa do Mundo Feminina — para as quartas de final, um empecilho de 1,80 metro ocupava a trave do gol. A sueca Zecira Musovic foi destaque ao bloquear os pênaltis da vitória norte-americana. Aos 27 anos, a sueca participa de sua primeira Copa como titular — a segunda como jogadora — e foi uma das responsáveis pela classificação da Suécia às quartas de final. Mesmo com o placar empatado, sem gols, a seleção europeia superou uma das equipes favoritas da competição. Conheça mais sobre a história de Zecira Musovic no futebol e sua participação na eliminação dos Estados Unidos. Quem é Sam Kerr, destaque da Copa Feminina que já foi capa do FIFA; CONHEÇA Zecira Musovic: vida pessoal A goleira nasceu em Falun, na Suécia, mas possui ascendência bósnia. A sua família emigrou da cidade de Prijepolje, na Sérvia, devido a conflitos no país, conhecidos como guerras iugoslavas, mas Zecira Musovic já chegou a visitar a Bósnia e Herzegovina. "Minha mãe e meu pai basicamente deixaram tudo o que tinham na Sérvia e foram para um país totalmente novo apenas para tornar a vida mais fácil, espero, para nossa família", revelou ao The Guardian.

Quando a decisão de representar um país chegou para a goleira, Zecira escolheu a Suécia, o país que acolheu a sua família. “É claro que foi bom receber ofertas para jogar pela Sérvia, mas eu diria que foi uma decisão muito fácil. Eu amo jogar pela Suécia”, diz. “Sempre foi meu maior sonho representar a Suécia e devolver algo ao país que ajudou minha família”, completou na entrevista. Zecira Musovic: amizade com Amanda Ilestedt As duas jogadoras suecas - Zecira Musovic e Amanda Ilestedt - se conheceram no clube FC Rosengard e mantiveram uma amizade com direito a perfil conjunto nas redes sociais. No Instagram @vardagmedoss, Musovic e Ilestedt compartilham o dia a dia de seus treinamentos.

A última publicação aconteceu no dia 9 de julho, com a legenda “em Wellington, pronto para a partida”, seguida por vários emojis e uma foto das amigas. Zecira Musovic: carreira no futebol A estreia de Zecira Musovic em campo começou ainda na infância. Aos nove anos de idade, a atleta jogou no clube Stattena IF, sendo transferida para o LdB FC Malmo (atualmente FC Rosengard). Integrando a seleção sueca de futebol feminino em 2018, Musovic atualmente representa o Chelsea, sediado em Londres, na Inglaterra.

Zecira Musovic: Copa do Mundo Feminina 2023 A goleira chegou a participar da Copa Feminina de 2019, na França, mas a posição de titular só foi alcançada na edição de 2023, com a aposentadoria de Hedvig Lindahl. Na partida das oitavas de final, contra os Estados Unidos, Musovic eliminou as adversárias defendendo os pênaltis, com vitória da Suécia por 5 a 4, após empate no tempo normal de jogo.