Inglaterra bate a anfitriã Austrália e enfrentará a Espanha na final da Copa feminina

Inglaterra carimbou a vaga na final após vitória sobre a Austrália e busca título inédito no Mundial Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Em compromisso pela semifinal da Copa do Mundo Feminina, a Inglaterra enfrentou a Austrália nesta quarta-feira e garantiu sua participação na final do torneio contra a Espanha. As britânicas venceram as anfitriãs por 3 a 1 no Estádio de Sydney. O primeiro tento das inglesas foi marcado por Ella Toone. A meio-campista recebeu a bola de Alessia Russo em jogada pela esquerda e acertou um chute no ângulo, abrindo o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, a Austrália deixou tudo igual aos 18 com Sam Kerr. A craque do time, que fez sua primeira partida como titular no torneio, puxou contra-ataque e acertou uma bela finalização de fora da área para colocar as mandantes de volta no jogo.