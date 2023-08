Espanha bate Suécia e disputa final da Copa feminina pela primeira vez

A Espanha garantiu presença na final da Copa do Mundo de futebol feminino após derrotar a Suécia, no início da manhã desta terça-feira (15) no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia.

Espanha: o caminho da Fúria no Copa 2023

A Espanha iniciou a Copa com um jogo contra a Costa Rica, ambas do Grupo C, e o time europeu venceu por 3 x 0.

Na segunda partida, a seleção espanhola duelou com a Zâmbia, e ganhou novamente de 5 x 0.

No terceiro jogo da fase de grupos, o Japão saiu vencedor, com 4 x 0 da Espanha. Já contra a Suíça, o time espanhol ganhou de 5 x 1.

Assim, na fase de grupos, a Espanha ganhou um total de três partidas e perdeu uma contra o Japão.

No mata-mata, a Fúria enfrentou a Holanda na partida que abriu as quartas de final e venceu. A Espanha derrotou a Holanda por 2 a 1, no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, para se classificar pela primeira vez na história a uma semifinal de Copa do Mundo de futebol feminino.