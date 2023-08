Colômbia vai investir R$ 9,5 milhões no futebol feminino após campanha histórica na Copa

O governo colombiano destinará cerca de 1,9 milhão de dólares (cerca de R$ 9,5 milhões pela cotação atual) à liga feminina de futebol em 2024, após o desempenho histórico da seleção do país na Copa do Mundo, anunciaram nesta quarta-feira (16) várias autoridades.

O presidente Gustavo Petro homenageou as jogadoras nesta quarta-feira na residencial oficial Casa de Nariño e anunciou o que descreveu como um apoio histórico ao futebol feminino: 8 bilhões de pesos (1,9 milhão de dólares) para que em 2024 "haja uma liga profissional de futebol feminino na Colômbia".

O atual campeonato é disputado durante apenas cinco meses por ano na Colômbia devido a uma suposta falta de recursos. As jogadoras são obrigadas a procurar outros empregos para se sustentarem, e por isso reclamam que não podem ser consideradas profissionais.

Petro pediu às atletas que fiquem atentas para que "esse dinheiro não fique guardado nos bancos".

A ministra dos Esportes, Astrid Rodríguez, acrescentou aos meios de comunicação que a pasta irá trabalhar "de mãos dadas com a Federação (Colombiana de Futebol) para melhorar e continuar trabalhando" para que "o futebol feminino alcance muito mais".

Petro condecorou as jogadoras com a Ordem de Boyacá, a mais alta distinção do Estado para civis. Cerca de 3.000 torcedores se reuniram na terça-feira no ginásio multiuso Movistar Arena, no centro de Bogotá, para receber a seleção feminina em seu retorno ao país.

As atacantes Leicy Santos (Atlético de Madrid) e Mayra Ramírez (Levante), além da goleira Catalina Pérez (Werder Bremen), foram muito aplaudidas pelos torcedores na arquibancada.