REVIEW: FIFA 23

Após três décadas, a parceria entre FIFA e Eletronic Arts (EA) se encerra e marca uma mudança significativa na história dos games de futebol. Em meio a muitos altos e baixos ao longo dos anos, o último game antes da mudança de nome da franquia para "EA Sports FC" agrada e fecha em alto nível a jornada de união entre as duas marcas.



FIFA 23 traz algumas das mudanças mais significativas dos últimos anos para a série, com adições positivas e uma atenção especial tanto aos modos para um jogador quanto para o multiplayer do título.

Para aqueles que gostam de desfrutar da experiência do modo Fifa Ultimate Team (FUT), foi aderida a ela um sistema chamado "Moments". Nele, são oferecidos aos jogadores uma série de desafios e cenários para serem superados e que desbloqueiam moedas especiais que podem ser trocadas por brindes na loja digital do game. A proposta é que estes cenários especiais de jogo se renovem com frequência, mantendo o jogo fresco para satisfazer aqueles que gostam de jogar sozinhos. Ainda sobre o modo FUT, outra grande mudança está na consideração dos sistemas do game sobre a química entre os jogadores de um time. Esta mecânica foi revisada e alterada profundamente, contribuindo para uma experiência de montagem de time bem mais flexível do que antes. Infelizmente, apesar das mudanças positivas, não houve qualquer redução na dependência de microtransações nesse modo de jogo.



No que diz respeito à jogabilidade em campo, FIFA 23 também traz mudanças interessantes e deixam o jogo bem mais leve e divertido que o maçante FIFA 22. A física da movimentação dos jogadores e da bola foi aprimorada e deu às partidas um ar maior de imprevisibilidade, tornando a experiência mais fluida e realista. A mecânica dos power shots também foi adicionada e remete a uma experiência mais próxima da de um jogo de arcade do que de um simulador. Segurando os botões LB e RB (ou R1 e L1) do controle, um jogador habilidoso é capaz de desferir um tiro bem mais potente que um chute normal. Essa parece uma mecânica inesperada para um título que preza tanto pelo realismo quanto FIFA, mas pela dificuldade de execução e pela pouca quantidade de vezes que se é capaz de utilizá-la durante o jogo, não incomoda e, até, torna a experiência como um todo mais divertida.



Além das novas mecânicas e das mudanças no modo FUT, o modo Carreira também foi bastante reformulado e, agora, conta com adição de times femininos de futebol. Mesmo se tratando apenas de duas ligas de futebol feminino, a inclusão é importante e anima.



FIFA 23 representa o final de um casamento de trinta anos entre a EA e a federação internacional de futebol. Felizmente, o último capítulo desta jornada entrega com sucesso uma boa experiência de jogo e aponta para um futuro ainda positivo dos jogos de futebol produzidos pela Eletronic Arts.



FIFA 23 está disponível para o Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.



