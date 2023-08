Copa Feminina: Rapinoe se emociona em despedida após queda dos EUA e cita Marta

Craque norte-americana de 38 anos se aposentará no final de 2023 e encerra passagem pela seleção nacional com eliminação do Mundial

Os Estados Unidos foram eliminados da Copa do Mundo feminina após perder por 5 a 4 nos pênaltis para a Suécia, nas oitavas de final. A partida marcou a despedida de Megan Rapinoe, que já havia anunciado que se aposentará do futebol ao final deste ano.

Emocionada, a atacante de 38 anos citou o discurso de Marta, que também deu adeus aos Mundiais em 2023, e afirmou estar agradecida pela história que construiu.

"Escutei o que ela [Marta] falou outro dia. Eu sinto isso por ela, pelo que ela fez pelo jogo, pela maneira como ela joga, a alegria com que ela joga. Nunca vi nada igual antes dela aparecer o mundo. Acho que, sobre o discurso dela de viver o jogo em um momento melhor do que quando ela começou, me sinto parte do time que fez isso e estou muito orgulhosa disso", disse em entrevista ao SporTV.

"É sempre triste sair, obviamente. É algo que eu amo fazer e faço desde que eu era criança. Mas, sinto que me aposento com um sorriso no rosto sabendo do incrível espaço que o futebol [feminino] está, sabendo de quanto impacto eu pude causar, quanto sucesso e diversão pude ter. Estou muito satisfeita e agradecida", completou.

O lance que garantiu a Suécia nas quartas de final do Mundial precisou de intervenção da tecnologia da linha do gol. Naeher chegou a defender cobrança de Hurtig, mas a bola acabou entrando na meta milimetricamente e colocou as escandinavas na próxima fase.

A Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia foi a última disputada por grandes nomes do futebol feminino. Além da norte-americana, bicampeã mundial, e de Marta, seis vezes eleita melhor jogadora do planeta, a canadense Christine Sinclair, maior artilheira da história das seleções, entre masculinas e femininas.