Copa do Mundo Feminina define duelos das quartas de final

Crédito: Grant Down / AFP

A Copa do Mundo Feminina 2023 definiu hoje todos os países classificados para as quartas de final, formando os duelos para a segunda fase eliminatória do torneio. Os jogos terão início na noite desta quinta-feira, 10 de agosto.

Os últimos duelos das oitavas foram disputados hoje, 8. De madrugada, a Colômbia venceu a Jamaica por 1 a 0 e avançou. Pela manhã, a França superou Marrocos por 4 a 0 e também se classificou entre as oito melhores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a seguir as datas e horários das partidas das quartas de final, assim como o chaveamento para a semifinal (horários de Brasília).

Datas e horários das quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2023:

Espanha x Holanda - quinta, 10/08, às 22 horas

Japão x Suécia - sexta, 11/08, às 4h30min

As seleções classificadas nos dois jogos acima se enfrentam na semifinal.