França mantém favoritismo e Colômbia faz história: veja momentos da Copa

Vencendo a seleção marroquina, as francesas continuam no Mundial e enfrentam a Austrália. Já a Colômbia mantém campanha inédita e vai para as quartas

As oitavas da Copa do Mundo Feminina de 2023 terminaram nesta terça-feira, 8, com a classificação das equipes francesa e colombiana para as quartas de final. As posições foram estabelecidas com goleada da França contra Marrocos (4 a 0) e gol único da Colômbia.

O gol da colombiana Catalina Usme colocou a sua seleção na próxima fase do Mundial Feminino pela primeira vez. A Colômbia é o último país do continente americano a permanecer na disputa, após a eliminação do Brasil e dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba o que mais aconteceu nos momentos das últimas partidas nas oitavas de final da Copa e quem se classificou.

Momentos da Copa: Colômbia vai para as quartas pela 1ª vez

O segundo tempo do confronto entre Colômbia e Jamaica foi o responsável por classificar a seleção sul-americana às quartas de final. O feito inédito marca a melhor campanha das colombianas na Copa Feminina desde a sua entrada, em 2011.

A performance em sua quarta participação no Mundial, ainda na fase de grupos, influenciou também na eliminação da Alemanha, uma das favoritas para o pódio de 2023.

Linda Caicedo: quem é a jogadora promessa da Colômbia na Copa Feminina; CONHEÇA