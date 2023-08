EUA: por que seleção não canta hino na Copa do Mundo Feminina?

A atitude seguida pelas tetracampeãs faz parte de uma s érie de críticas apresentadas por Megan Rapinoe sobre as injustiças e desigualdades em seu país . A jogadora, que recebeu a Bola de Ouro em 2019, é casada com a atleta de WNBA, Sue Bird.

Enfileiradas antes da estreia dos Estados Unidos (EUA) contra o Vietnã na Copa do Mundo Feminina de 2023 , a maioria das titulares decidiu não cantar o hino norte-americano. Mas o silêncio das jogadoras começou na última edição do Mundial, em 2019.

Copa do Mundo Feminina 2023: classificação dos EUA

As norte-americanas foram classificadas para as oitavas de final do Mundial após empate com a equipe portuguesa. Agora, os Estados Unidos enfrentarão a Suécia no dia 6 de agosto.

Na última edição da Copa Feminina, em 2019, os Estados Unidos levantaram a taça ao alcançarem o primeiro lugar na competição.

Copa do Mundo Feminina 2023: chaveamento das oitavas

Veja as datas e os horários (de Brasília) para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023.