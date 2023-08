Dia 13 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

A Copa do Mundo Feminina chegou ao seu 13º dia de disputas nesta terça-feira, 1º de agosto. A rodada definiu as seleções classificadas para as oitavas nos grupos D e E, estabelecendo mais duelos da fase seguinte.

O dia foi movimentado por goleada da Holanda contra o Vietnã, empate entre Estados Unidos e Portugal, vitória da Dinamarca sobre o Haiti e triunfo elástico da Inglaterra contra a China.

Vietnã 0 x 7 Holanda

A Holanda derrotou o Vietnã por 7 a 0 no Forsyth Barr Stadium e aplicou a maior goleada desta Copa do Mundo até então. Foi uma vitória sem dificuldade das europeias, que marcaram cinco gols ainda na primeira etapa. Ao todo, finalizaram 42 vezes, contra 5 das asiáticas.

Os tentos foram anotados por Martens, Snoeijs, Brugts (duas vezes), Roord (também duas vezes) e Van de Donk.

Com o triunfo, as holandesas conseguiram a classificação para as oitavas no primeiro lugar do grupo E. Assim, enfrentarão a seleção que ficar na segunda colocação na chave G, a qual tem Suécia, Itália, África do Sul e Argentina.

Vietnã e Holanda se enfrentaram hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Crédito: Sanka Vidanagama/AFP

Portugal 0 x 0 Estados Unidos

Precisando da vitória para avançar às oitavas, a estreante seleção de Portugal tentou anotar gols e chegou a assustar as atuais campeãs, mas não saiu do 0 a 0 no Eden Park.

A partida teve oportunidades para os dois lados, mas as atletas erraram nas finalizações. Nos acréscimos da segunda etapa, Portugal teve a grande chance da classificação com Ana Capeta, porém a jogadora parou na trave e o marcador não foi alterado.

Após a igualdade, os Estados Unidos ficaram com o segundo lugar no grupo e enfrentarão a primeira colocada da chave G. Essa foi a pior campanha estadunidense na fase de grupos. Em 2011 também avançaram em segundo, mas somaram seis pontos, contra os cinco deste ano.

Portugal e Estados Unidos se enfrentaram hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Crédito: Saeed Khan/AFP

China 1 x 6 Inglaterra

A seleção inglesa derrotou a China por 6 a 1 no Coopers Stadium e garantiu o primeiro lugar do grupo D, com três vitórias. As atuais campeãs da Eurocopa pressionaram desde o início da partida e marcaram três gols em cada etapa.

O duelo teve grande atuação de Lauren James, que marcou dois gols e deu três assistências. Os outros tentos foram anotados por Russo, Hemp, Kelly e Daly. Wang Shuang, de pênalti, descontou para as chinesas.

Classificada na liderança da chave, a Inglaterra enfrentará a Nigéria, que ficou no segundo lugar do grupo B. A partida será realizada na próxima segunda-feira, 7, às 4h30min, no Suncorp Stadium.

Haiti 0 x 2 Dinamarca

A Dinamarca venceu o Haiti por 2 a 0 no HBF Park e assegurou sua classificação para as oitavas no segundo lugar do grupo D. As dinamarquesas não tiveram grandes dificuldades e construíram a vitória com um gol no primeiro tempo e outro no segundo.

Os tentos da partida foram anotados por Harder, em cobrança de pênalti, e Troelsgaard, nos minutos finais do duelo. Antes do 2 a 0 ser assegurado, Harder chegou a ter um gol anulado na segunda etapa.

Com a vitória e o segundo lugar, a Dinamarca enfrentará a mandante Austrália nas oitavas. O confronto ocorrerá na próxima segunda-feira, 7, às 7h30min, no ANZ Stadium.