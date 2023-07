Gianni Infantino, presidente da Fifa, viaja durante Copa do Mundo Feminina e é criticado

Veículos de comunicação lembram que o presidente da Fifa esteve no Catar durante toda a Copa do Mundo Masculina

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, realizou uma viagem de quatro dias durante a disputa da Copa do Mundo Feminina e recebeu críticas de veículos de comunicação internacionais. Em contrapartida, ele se fez presente no Catar, país sede da Copa do Mundo Masculina, durante um mês, período inteiro em que o campeonato aconteceu.

Infantino esteve nas sedes do torneio, Austrália e Nova Zelândia, durante a primeira rodada, mas com menos de uma semana ele foi ao Taiti conhecer a seleção de futebol de praia do país. A Fifa realizará o Mundial de Futebol de Areia em Dubai, nos próximos meses.

“O presidente da FIFA aborda a questão da igualdade no futebol masculino e feminino, mas sua ausência no torneio feminino levanta questionamentos sobre essa intenção”, trecho do jornal britânico Dailymail.



Outros veículos de comunicação importantes, como o Marca da Espanha e o Sky News do Reino Unido, destacaram negativamente a viagem de Infantino durante o torneio feminino.

"A Copa do Mundo Feminina da Fifa está acontecendo, a toda velocidade, na Austrália e na Nova Zelândia. Esta Copa do Mundo Feminina da Fifa é, claro, também a Copa do Mundo de toda a Oceania. É por isso que estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui hoje no Taiti, na sede da Federação de Futebol do Taiti, para iniciar uma jornada para os membros da Fifa das Ilhas do Pacífico”, disse em comunicado.



De acordo com a Fifa, Infantino retornaria a Austrália e a Nova Zelândia no sábado, 29, em um jatinho particular, e acompanhará as demais partidas da fase de grupo in loco.