Dia 11 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

A Copa do Mundo Feminina chegou ao seu 11º dia de disputa neste domingo, 30. A rodada, que contou com confrontos dos grupos A e H, teve goleada por 6 a 0 da Noruega, vitória emocionante da Colômbia, eliminação precoce da seleção do país sede e feito histórico de Marrocos na competição.

Coreia do Sul 0 x 1 Marrocos

Primeiro confronto da rodada, Marrocos conseguiu um feito histórico para o país: a primeira vitória de seleção em uma Copa do Mundo Feminina. Estreantes no torneio, as marroquinas superaram a Coreia do Sul por 1 a 0, no estádio Hindmarsh, na cidade de Adelaide, Austrália, pelo Grupo H.

Apesar da superioridade das coreanas no primeiro tempo, recorte do confronto onde chegaram a ter 61% de posse de bola, Marrocos foi mais eficiente. Logo aos seis minutos de jogo, a lateral Hanane Ait El Hajamo-nos fez ótimo cruzamento para a centroavante Ibitssam Jraidi, que não desperdiçou.

Na segunda etapa, a Coreia do Sul se lançou ao ataque em busca do empate, mas Marrocos suportou a pressão e manteve o triunfo. O resultado embolou de vez o Grupo H para a última rodada, já que todos os times seguem vivos por classificação.

Noruega 6 a 0 Filipinas

De forma avassaladora, a Noruega goleou a seleção de Filipinas por 6 a 0 durante a madrugada deste domingo, 30, no estádio Estádio Eden Park, em Auckland. O resultado confirmou a classificação das europeias às oitavas de final da Copa do Mundo como segunda colocada do Grupo A.

Superior em todos momentos da partida, a Noruega não teve problemas diante de Filipinas. No primeiro tempo, vitória por 3 a 0, placar que se repetiu na etapa final do embate. Sophie Haug marcou um hat-trick no jogo, enquanto Caroline Graham Hansen, Alicia Barker (contra) e Guro Reiten anotaram os tentos restantes.

Suíça 0 x 0 Nova Zelândia

Em jogo morno e de poucas emoções, Suíça e Nova Zelândia empataram sem gols no estádio Dunedin Stadium, na madrugada deste domingo, 30. O resultado marcou a eliminação das donas da casa, que se despedem do torneio na tericeira colocação do Grupo A, empatadas com a Noruega - mas com desvantagem no críterio de desempate. A Suíça, por outro lado, garantiu a liderança da chave.

A Nova Zelândia até tentou pressionar a rival europeia no decorrer do confronto, mas a falta de pontaria nas finalizações prejudicaram a equipe. Agora, Suíça e Noruega aguardam a definição do Grupo C para conhecer quem enfrentarão nas oitavas de final.

Alemanha 1 x 2 Colômbia

O último jogo do dia foi repleto de emoção. Valente, a Colômbia, com um gol nos acréscimos, superou a favorita Alemanha, bicampeã mundial e atual vice-campeã europeia, por 2 a 1, em Sydney, pelo Grupo H. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

Antes de encarar a Colômbia, a Alemanha havia perdido somente um jogo na história durante a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, fato que tinha ocorrido em 1995. Com a bola rolando, as sul-americanas abriram o placar com um lindo gol de Caicedo, mas viram Popp, de pênalti, igualar aos 43 minutos.

Sem se abater, a Colômbia não desistiu do triunfo e, no fim dos acréscimos, Vanegas marcou de cabeça após cobrança de escanteio e garantiu a vitória. Com o resultado, as colombianas assumiram a liderança da chave, enquanto as alemãs dividem a segunda colocação com Marrocos.